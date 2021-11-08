Тбилиси, , 09:23 — REGNUM В больницах Грузии много пациентов, которые болеют COVID-19 в тяжёлой форме. Об этом журналистам 7 ноября сообщил глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, у нас будет рост смертности, так как в медицинских учреждениях лежат более 1,5 тыс. тяжёлых пациентов. Более 300 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — сказал врач.

Он сообщил, что в Тбилиси, Аджарии и крае Рача-Лечхуми количество привитых от COVID-19 приближается к 60% от взрослого населения. В скором времени планируется провести марафоны вакцинации в десяти крупных городах.

Стоит отметить, что в Грузии в октябре началась новая волна эпидемии коронавируса. 3 ноября в стране за сутки зафиксировано 6024 случая заражения, что является самым высоким результатом после завершения предыдущей волны в августе.