Канберра, , 09:24 — REGNUM 8 ноября на юго-востоке Квинсленда прогнозируются грозы и сильный град, а все восточное побережье Австралии готовится к дождливой погоде. Местных жителей уже предупредили о возможных внезапных наводнениях и сильных порывах ветра. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Шторм Brocken Inaglory

Миллионы людей, проживающих Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Виктории, столкнутся с непогодой на этой неделе, которая будет сопровождаться сильными штормами. Особенно сильно, как ожидается, пострадает Квинсленд, где грозы будут идти большую часть семидневного периода.

Штормовая погода в восточных штатах Австралии вызвана полосой низкого давления, которая пересекла юго-восточную часть Австралии за прошедшие выходные. Теперь она продвинулась дальше на восток и сужается до Квинсленда и северных регионов Нового Южного Уэльса.