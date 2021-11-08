Джакарта, , 09:21 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна выполнила 40% от цели вакцинации против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо выступает на 10-й конференции саммита исламской восьмерки развивающихся стран (D-8) Presidenri.go.id

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По словам главы государства, Индонезия вступает в новую фазу массовой вакцинации.

Джоко Видодо заявил, что было введено 200 млн вакцин против COVID-19. Президент также высоко оценил энтузиазм общества, приветствовавший вакцинацию.

В министерстве здравоохранения отметили, что первую дозу вакцины против коронавируса ввели 125,2 млн человек, а вторую дозу вакцины сделали 79 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиивстретился с наследным принцем Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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