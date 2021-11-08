Москва, 8 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Риск стагфляции в мире не очень велик, поскольку главная причина ускорения инфляции заключается в опережающем ожидания восстановлении глобальной экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

«Риск стагфляции, о которой сейчас стали много говорить, не очень велик… Если восстановление прекратится, то снизится и инфляционное давление», — сказал он в интервью РИА Новости.

Среди причин инфляции — взлетевший спрос на чипы, рост цен на энергоносители, которые провоцируют повышение стоимости сельхозпродукции, и нарушение технологических цепочек из-за пандемии, уточнил Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф заявил, что цифровые технологии, активно внедряемые банком, вскоре помогут точнее работать над преодолением бедности в РФ. В частности, Сбербанк и Правительство РФ совместно работают над созданием социального казначейства. «В принципе, это, конечно, будет прообраз возможных целевых выплат конкретным людям, которые нуждаются по тем или иным основаниям», — уточнил он.

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