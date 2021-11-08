Аркадакский район, Саратовская область, 8 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Саратовской области смертельное поражение электрическим током получила 11-летняя девочка, также пострадал ее 13-летний брат. По факту происшествия организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Электрические провода

По предварительным данным, на железнодорожной станции Летяжевка в селе Семеновка Аркадакского района 7 ноября около 14:00 (местное время) брат с сестрой забрались на вагон товарного поезда, стоявший на железнодорожных путях. На вагоне дети коснулись проводов высокого напряжения, проходивших над путями. В результате 11-летняя девочка погибла, а ее 13-летний брат был госпитализирован.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в связи с трагедией поручил разобраться в произошедшем и оказать семье пострадавших необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове в детском саду №228 утром 14 октября от удара током пострадала женщина.

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