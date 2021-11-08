Екатеринбург, , 09:19 — REGNUM Пилоты региональных самолётов Superjet 100 в авиакомпании Red Wings получают «дикую зарплату». Об этом заявил основной владелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Пассажирский самолёт Superjet-100 (сс) Dmitry Terekhov

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В интервью РБК конкретных сумм он не назвал, однако подчеркнул, что ситуация, когда зарплата пилотов Superjet выше, чем у пилотов магистральных самолётов Airbus, которые эксплуатируют «Уральские авиалинии», является «плохой».

По его словам, Red Wings устанавливает такую зарплату «благодаря субсидиям».

«В логике мировой гражданской авиации всегда было так: чем больше пассажировместимость самолёта, тем больше получают его пилоты, а не наоборот», — заявил Скуратов.

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При этом пресс-секретарь Red Wings Александр Воробьёв заявил изданию что зарплаты пилотов в Red Wings «находятся на рыночном уровне». Он пояснил, что в 2021 году с восстановлением российского рынка авиаперевозок «ожила и конкуренция между авиакомпаниями за пилотов». Воробьёв добавил, что пилоты Superjet проходят такую же сложную и дорогостояющую подготовку, как пилоты Airbus или Boeing.

Напомним, компания Red Wings эксплуатирует семь самолётов Superjet 100, которые вмешают по 100 пассажиров. У «Уральских авиалиний» 51 самолет Airbus, самый вместительный из которых рассчитан на 140 пассажиров.