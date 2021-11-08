Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM В Санкт-Петербург в понедельник, 8 ноября, придёт зимняя погода, мокрый снег накроет город к концу рабочего дня. Об этом сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Мокрая погода

По его словам, 8 ноября погодная ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием северной периферии циклона, и в регион начнут активно поступать холодные арктические воздушные массы.

«Погода будет облачная, пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, ожидается сильный и порывистый ветер», — предупредил синоптик.

Температура воздуха составит днем +2…+4 градуса, по Ленинградской области 0…+5 градусов. Как отметил специалист, в течение дня может наблюдаться так называемый обратный ход температуры, то есть постепенное её понижение, вместо привычного дневного роста.

«В начале ночи температура опустится ниже нулевой отметки, и местами образуется гололедица», — подчеркнул Леус.

Кроме того, в течение дня в городе на Неве будет дуть северо-западный, северный ветер с порывами 7−12 м/с, а местами и 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.