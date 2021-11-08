Канберра, 8 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Согласно новому крупному исследованию Университета Монаша (Мельбурн, Австралия), умеренное потребления алкоголя среди пожилых австралийцев, например, выпиваемые каждый день стакан вина или пива, снижает риск обращения за медицинской помощью. Об этом 8 ноября сообщил телеканал Nine News.

Алкоголь

Так, ученые из Университета Монаша доказали, что потребление алкоголя в небольших количествах улучшает работу сердечно-сосудистой системы и общее состояние здоровья.

В исследовании, опубликованном в European Journal of Preventive Cardiology, приняли участие 18 000 взрослых жителей Австралии и США, средний возраст которых составлял 74 года. Исследователи следили за их состоянием здоровья на протяжении четырех лет.

Однако ведущий автор исследования профессор Йоханнес Нойман предупредил на страницах журнала, что результаты научной работы следует интерпретировать с осторожностью. Дело в том, что все участники исследования изначально были здоровыми, без наличия сердечно-сосудистых заболеваний или других тяжелых болезней и, возможно, были более физически и социально активными, чем более широкие слои пожилого населения.