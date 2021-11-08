Усть-Коксинский район, Алтай, 8 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Усть-Коксинский район Республики Алтай 7 ноября прибыла группа спасателей в составе десяти человек, которые примут участие в поисках пропавшего в горах туриста. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Главное управление МЧС по Республике Алтай Горный Алтай

С воздуха они обследовали маршрут, по которой должен был пройти мужчина — это около 100 км в труднодоступной местности.

«Наземной группой обследовано 18 км2, от озера Ак-Кем до перевала Кара-Тюрек. Поиски результатов не дали. На 08.11.2021 запланировано продолжение поисковых работ с применением вертолета, а так же наземной группировки», — отметили в управлении.

Температура в районе поисковой операции держится на уровне — 4 °C, ветер юго-восточный, 1 м/с, облачность.

Как сообщало ИА REGNUM, турист из Новосибирской области 1994 года рождения совершал одиночный поход в районе Аккемского озера у подножья горы Белуха по перевалу Кара-Тюрек. Поход должен был завершиться 5 ноября, однако на завершающую точку маршрута он не вышел.