Пермь, , 09:16 — REGNUM На территории Пермского края с 8 по 14 ноября ожидаются мощные снегопады. В восточной части региона количество осадков может превысить норму в два раза. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Снегопад Pixabay.com

В Прикамье в течение недели установится устойчивая отрицательная температура воздуха. Активный циклон принесет большое количество осадков.

Циклон пройдет через Пермский край 9 ноября. На юге региона прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь. На севере и востоке края осадки выпадут в виде мокрого снега. Ожидается значительный прирост высоты снежного покрова, налипание снега на провода и деревья.

Количество осадков за сутки (9 ноября) в большинстве районов ожидается в пределах 8−13 мм, на севере и востоке — до 18 мм, что является недельной нормой.

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