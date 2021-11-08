Токио, , 09:16 — REGNUM Netflix назвал дату премьеры второго сезона аниме-сериала «Нулевой Эдем» (Edens Zero). Об этом 8 ноября сообщает twitter-страница проекта.

Фигурка в стиле аниме

Продолжение шоу подписчики онлайн-кинотеатра смогут посмотреть 24 ноября 2021 года. Во второй сезон «Нулевого эдема» вошли эпизоды с 13-го по 25-й.

https://twitter.com/EDENSZERO_PJ/status/1457482194855743488

Напомним, в основу аниме-сериала «Нулевой эдем» легла одноимённая манга Хиро Масимы, которая публикуется в журнале Weekly Shonen с июня 2018 года. Её сюжет рассказывает о Шики Гранбелле — мальчике, который отправляется в космическое путешествие с целью найти богиню, известную как «Мать».

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