Уфа, 8 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Женщину оштрафовали в Башкирии за экстремистское высказывание в социальной сети. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Экстремизм.рф Жительницы города Жукова выкладывала в интернете информации экстремистского характера

В ходе проверки прокуратура Стерлибашевского района установила, что весной 2021 года 40-летняя женщина опубликовала на своей странице в социальной сети две публикации, которые содержали негативные высказывания относительно национальной принадлежности.

По данному факту было возбуждено административное дело по признакам возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. В результате суд оштрафовал женщину на пять тысяч рублей.

Помимо этого, она была предостережена о недопустимости нарушений требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности в дальнейшем. Материалы были удалены.