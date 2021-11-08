Тбилиси, , 09:11 — REGNUM Публикация видеоролика, на котором видно, как ест объявивший в тюрьме голодовку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, является «грубым нарушением» его прав. Об этом журналистам заявила независимый депутат парламента республики Саломе Самадашвили.

Михаил Саакашвили в тюрьме Facebook.com/SaakashviliMikheil

«Повестка дня властей — максимально помещать гражданскому протесту. Поэтому, сделанные ими заявления служат именно этой цели. Они стараются отвратить людей и заглушить протестную волну», — сказала депутат.

Она отметила, что темой протестной акции, которая пройдет вечером 8 ноября в Тбилиси, будет требование обеспечить защиту здоровья и жизнь голодающего Саакашвили. Самадашвили призвала власти страны предпринять шаги, которые позволят снять «остроту этой проблемы».

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек в медкабинете тюрьмы.

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