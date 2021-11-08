Кемерово, 8 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Снег и перепад температур в минувшие выходные добавил хлопот дорожникам Кемерова. Об этом заявил мэр города Илья Середюк.

Скриншот со страницы мэра Кемерова Ильи Середюка в Instagram

«Четыре дня предприятия благоустройства и коммунальные организации работают в усиленном режиме, вывели всю технику и людей. Задача стояла очистить от снежных заносов и наледи дворы, парковки, остановочные площадки, городские магистрали, улицы частного сектора. Эти работы шли в каждом районе, преимущественно в ночное время и рано утром, чтобы не создавать препятствий дорожному движению. Чтобы избежать заужения проезжей части на магистральных дорогах, где идёт общественный транспорт, вывозили снег» — рассказал Середюк в своём Instagram.

По его данным, с начала зимы вывезли 14 500 кубометров снега — примерно полторы тысячи КамАЗов.