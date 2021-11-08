Москва, 8 ноября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Погода в Москве 8 ноября ожидается теплее климатической нормы, сообщает центр «Фобос».

Наталия Николаева ИА REGNUM Осенний дождь

Синоптики рассказали, что 8 ноября начнётся с тёплого сектора атлантического циклона «с характерной пасмурной, дождливой, ветреной погодой, но с температурным фоном на четыре градуса выше климатической нормы».

В столице ожидается облачная погода и дождь. Воздух прогреется до семи градусов тепла, в Московской области — до восьми градусов тепла. Скорость ветра будет достигать десяти метров в секунду.