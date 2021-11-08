Москва, , 09:09 — REGNUM Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 300 единиц антител полностью защищают от коронавирусного штамма «дельта».

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

"Мы выяснили, что 300 единиц антител защищают от «дельты» полностью», — сказал он «Известиям».

Он добавил, что 500 единиц и более — отличное значение для снижения риска инфицирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург заявил, что специалисты Центра им. Гамалеи начали задумываться о составе будущей вакцины от COVID-19 «Спутник V» ещё в конце 2019 года — после появления сообщений из Китая.

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