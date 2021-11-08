Москва, 8 ноября 2021, 09:09 — REGNUM Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 300 единиц антител полностью защищают от коронавирусного штамма «дельта».
Он добавил, что 500 единиц и более — отличное значение для снижения риска инфицирования.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург заявил, что специалисты Центра им. Гамалеи начали задумываться о составе будущей вакцины от COVID-19 «Спутник V» ещё в конце 2019 года — после появления сообщений из Китая.
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