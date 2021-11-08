Посёлок городского типа Таксимо, Бурятия, 8 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Муйском районе Бурятии возбуждено уголовное дело против 38-летней местной жительницы по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Бурятии Нападение на полицейского в Бурятии

Инцидент произошёл в посёлке Таксимо 1 ноября. Комиссия, в составе которой был участковый, проверяла соблюдение гражданами и организациями санитарных мер. В одном из магазинов находилась женщина без маски.

«Пьяная женщина после фиксации допущенного ею правонарушения оказала неповиновение полицейскому, а затем на улице при следовании в служебный автомобиль нанесла сотруднику несколько ударов кулаками и ногами по различным частям тела», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября покупатели силой прорвались в торговый центр «Заря» в Улан-Удэ без предъявления обязательных QR-кодов и масок. Видео инцидента появилось в соцсетях.

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