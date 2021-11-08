Грозный, , 09:05 — REGNUM Власти Чечни решили не продлевать нерабочие дни после завершения длинных выходных, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным из-за коронавируса. Между тем вместе с возобновлением работы всех предприятий и организаций в штатном режиме сохранится ряд антиковидных ограничений, сообщил заместитель председателя правительства республики Хож-Бауди Дааев.

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Так, все еще запрещены массовые мероприятия с численностью участников свыше 50 человек. Кроме того, в Чечне при посещении мест массового пребывания людей продолжат действовать QR-коды. Их предъявляют на входе в торговые и развлекательные центры, предприятия обещпита и оказания услуг. Вместе с кодами о вакцинации действуют также справки о перенесенном COVID-19, отрицательном ПЦР-тесте или медотводе от вакцинации.

По данным федерального оперативного штаба на 7 ноября, в Чечне ежедневно заражаются коронавирусом 115−120 человек. Общее число носителей опасной инфекции достигло 26 110 человек, скончались из них 749 жителей региона, в том числе двое — за последние сутки.