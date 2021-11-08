Уфа, , 09:06 — REGNUM Новый спортивный зал борьбы и единоборств с отделением для глухих детей открылся в Уфе. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба министерства спорта Башкирии.

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Сообщается, что спортивный зал, в котором также будут тренироваться глухие и слабослышащие дети, был открыт в Дёме. В спортзале сделали капитальный ремонт и завезли новое спортивное оборудование.

«Дело в том, что в нашем Демском районе располагается школа-интернат для глухих детей. И для того, чтобы социализировать и дать больше возможностей для самореализации таких детей мы приняли решение организовать тут работу специализированных секций. В данный момент мы запустили в работу секцию дзюдо глухих», — приводит пресс-служба слова руководителя центра единоборств Натальи Яковлевой.

Отмечается, что в ближайшее время планируется здесь открыть секцию каратэ для глухих.

«Если говорить в целом о новом спортивном зале, то здесь мы создали лучшие условия для занятий единоборствами и борьбой в Демском районе. В данный момент у нас работает восемь тренеров по четырем видам спорта: дзюдо, каратэ, бокс, кикбоксинг», — сообщила руководитель центра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 200 школах Башкирии к 2024 году намерены открыть секции борьбы.