Москва, , 09:04 — REGNUM В Москве состоится чемпионат предпринимательских идей для школьников Business Skills. Соревнование пройдет в три этапа — с 15 ноября по 15 апреля, сообщается на портале мэра столицы.

Школьники Mos.ru

В чемпионат смогут принять участие учащиеся 7−11-х классов и студенты колледжей. Школьникам предстоит изучить реальные производственные проблемы компаний и предложить свои варианты решения

Победители чемпионата Business Skills определятся в пяти номинациях — «Лучшая предпринимательская идея», «Лучшая бизнес-модель», «Лучший бизнес-план», «Лучший маркетинг-план» и «Лучший социальный проект».

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат предпринимательских идей Business Skills проводится в Москве во второй раз. В 2020 году в нем приняли участие более 1,5 тыс. учащихся школ и колледжей.

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