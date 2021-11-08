Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Присутствие военных России в Приднестровье является незаконным, поэтому все российские вооружённые силы должны быть выведены из региона. С таким заявлением в проекте резолюции по случаю 30-летия независимости Молдавии выступил американский конгрессмен-демократ Уильям Китинг.

Российские миротворцы в Приднестровье Mil.ru

Отмечается, что Соединённые Штаты осуждают «незаконное присутствие Вооружённых сил России в Приднестровском регионе Молдавии».

Ранее по теме: Санду выступила за вывод миротворцев РФ из Приднестровья

«Палата представителей призывает вывести все силы и средства, принадлежащие российским службам безопасности или вооружённым силам, с суверенной территории Молдавии», — подчёркивает Китинг в резолюции, на которую ссылается RT.

Политик также указал на необходимость помогать «устремлениям народа Молдавии укреплять связи с трансатлантическими партнёрами США». Он уверен, что способствовать «демократическому управлению, энергетической безопасности и экономическому росту» в этой стране — в интересах Вашингтона и его союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, российские миротворцы вошли в зону боевых действий в Приднестровье в июле 1992 года. Они до сих пор поддерживают мир в разделительной зоне.

Читайте также: Додон заявил, что миротворцы России должны оставаться в Приднестровье

Бывший президент Молдавии Игорь Додон настаивал на том, чтобыроссийские миротворцы оставались на территории Приднестровья до тех пор, пока не будет завершено приднестровское урегулирование. При этом нынешняя глава республики Майя Санду, напротив, высказалась за вывод из Приднестровья оперативной группы российских войск, вывоз оттуда боеприпасов и преобразование миротворческой операции с участием России.

Читайте ранее в этом сюжете: Санду лучше перестать требовать вывести российские войска из Приднестровья