Верещагино, Пермский край, 8 ноября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Верещагино Пермского края ищут двух пропавших школьников, возраст которых 10 и 13 лет. Информацию об этом опубликовал поисковый отряд «Регион 59».

AlainAudet Дети

Мальчики ушли из дома в 16:00 по местному времени (14:00 мск). С тех пор их местонахождение неизвестно.

Десятилетний Никита был одет в красную шапку, серую куртку, голубые джинсы, обувь темного цвета. Среди особых примет назван синяк под правым глазом. На 13-летнем Никоне была серая шапка, серая куртка с капюшоном на меху, синие джинсы и темная обувь.