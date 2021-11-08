Новосибирск, , 09:03 — REGNUM В Новосибирске с 8 по 10 ноября ожидается повышение температуры воздуха до +1 °С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Сосульки на доме Дарья Драй © ИА REGNUM

«В связи с прошедшими обильными осадками в виде снега и сохранением положительных значений температуры воздуха возможен сход образовавшихся на крышах (кровлях) зданий и сооружений снежных масс», — предупредили в мэрии города. — — Руководители управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда и владельцы административных зданий должны обратить особое внимание на состояние крыш, срочно принять меры по их очистке от снега и льдообразований. Кроме того, сотрудники должны огородить предупреждающими знаками (сигнальными лентами) места возможного схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций».

Жителей домов также просят убрать снег и сосульки со своих балконов и карнизов.