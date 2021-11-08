Казань, 8 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Татарии около станции Свияжск был смертельно травмирован мужчина. Как сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел 7 ноября в 17:10.

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Мужчина был травмирован грузовым поездом около станции Свияжск, 701 км, на пешеходном переходе. Машинист для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, но травмирования избежать не удалось.

По факту ЧП организована проверка.

ИА REGNUM ранее сообщало, днем 21 сентября на станции Васильево маневренным тепловозом был травмирован мужчина, который шел вдоль железнодорожных путей в габаритах поезда.

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