Севилья, Испания, 8 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. «Севилья» одержала победу над «Бетисом» в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На 45-й минуте матча «Бетис» остался в меньшинстве после удаления полузащитника Гвидо Родригеса.

На 55-й минуте счёт в матче открыл защитник «Севильи» Маркос Акунья, а на 81-й защитник «Бетиса» Эктор Бельерин срезал мяч в свои ворота.

На сегодняшний день «Севилья» занимает третье место в чемпионате Испании, в активе команды 27 очков. «Бетис» идёт на пятом месте с 21 очком.

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