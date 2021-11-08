Ульяновск, 8 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области задержан житель региональной столицы, которого подозревают в повреждении десяти автомобилей. Об этом сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

Разбирательства начались 6 ноября после обращения в дежурную часть. В полиции сообщили, что ночью в Заволжском районе Ульяновска неизвестный мужчина повредил несколько машин, припаркованных во дворе по улице Карбышева. По словам свидетелей, он использовал предмет, похожий на молоток.

Подозреваемого задержали сотрудники ППС на месте происшествия. Им оказался 35-летний безработный ульяновец. Правоохранители отмечают, что по внешним признакам он находился в состоянии опьянения и полагают, что было повреждено девять автомобилей.

По данному факту проводится проверка, изучаются материалы с уличных видеокамер и устанавливается размер причинённого ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года 21-летний житель Ульяновской области осуждён за ДТП, в которой травмы получили три школьницы. Водителю назначено четыре года колонии.

Подробнее:Житель Ульяновской области осуждён за наезд на трёх школьниц