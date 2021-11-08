Джакарта, 8 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии в настоящее время расследует сообщения о трех индонезийских кораблях, которые были сожжены по обвинению в незаконном заходе и ловле рыбы у берегов Австралии, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Ранее австралийские пограничные войска опубликовали серию фотографий после трехдневного патрулирования у северного побережья Западной Австралии.

Пограничные войска не только сожгли три корабля, но и сопроводили 13 индонезийских рыболовных судов из вод Австралии.

Ни один рыбак не был арестован или привлечен к ответственности в связи с инцидентом.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии все еще ожидает подтверждения от правительства Папуа-Новой Гвинеи относительно сообщений о сотнях индонезийских граждан, бежавших в соседнюю страну.