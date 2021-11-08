Кызыл, , 08:57 — REGNUM В Туве с 8 ноября начинает действовать пропускная система по QR-кодам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кызыла, новая система коснётся в том числе дошкольных учреждений.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Чтобы пройти в детский сад с ребёнком, родителям нужно на входе предъявить документ о вакцинации, справку о перенесённом не более полугода назад заболевании или о медотводе, либо результаты ПЦР-теста.

«В случае отсутствия QR-кода и вышеперечисленных справок, родитель в здание не допускается, а ребенок направляется в группу в сопровождении работника детского сада», — отметили в мэрии.

Граждан попросили с пониманием отнестись к ограничениям, поскольку в республике сохраняется высокая заболеваемость COVID-19 среди детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее родители пожаловались на новые правила главе региона Владиславу Ховалыгу в его блоге, попросив провести проверку.

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