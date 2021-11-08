Сеул, 8 ноября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении всех регионов Эфиопии до «красного». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

По их совам, 5 ноября представители министерства иностранных дел Южной Кореи призвали сограждан покинуть, а также отменить или отложить поездки в Эфиопию в связи с эскалацией военного конфликта.

Напомним, что в августе МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении двух зон в регионе Ахмара в Эфиопии.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.