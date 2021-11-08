Ташкент, , 08:51 — REGNUM Задачи, связанные с дальнейшим развитием национальных ценностей, повышением роли и значения узбекского языка как государственного, а также развитием культуры и искусства, всегда для нас актуальны. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с речью на торжественной церемонии вступления в должность главы республики.

Говоря о развитии общества, он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться пропаганде гуманистической сути священной религии — ислама, духовно-нравственному воспитанию молодежи, формированию у нее твердой жизненной позиции и здоровых убеждений на основе принципа «Просвещение против невежества».

«Вам хорошо известно, что Узбекистан — это страна больших возможностей и огромных богатств. Думаю, все вы согласитесь с тем, что самым большим нашим богатством являются мир и стабильность, дружба и согласие между представителями разных наций, народностей и конфессий», — сказал Мирзиёев.

В этой связи он указал, что «отрадно, что сегодня в нашей стране единой и дружной семьей живут представители более 130 наций и народностей и своим самоотверженным трудом вносят достойный вклад в процветание родного Узбекистана».

«Мы по праву гордимся таким достоянием и все силы и возможности государства и общества направим на дальнейшее укрепление атмосферы дружбы и согласия в стране», — заявил президент.

Он особо подчеркнул, что «мы в нашей государственной политике и впредь будем уделять приоритетное внимание укреплению и развитию национального самосознания проживающих в республике представителей разных наций и народностей, их языка и культуры, религии, обычаев и традиций».

«В построении будущего мы опираемся на два этих важных фактора, то есть на сильную экономику, базирующуюся на рыночных принципах, и сильную духовность, основу которой составляют богатое историческое наследие нашего народа, национальные и общечеловеческие ценности. В этих целях будет реализована концепция «Новый Узбекистан — просвещенное общество», — сказал Мирзиёев.