Лондон, 8 ноября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

На четвёртой минуте матча вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер срезал мяч в свои ворота после подачи углового. На 41-й минуте защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд восстановил равновесие ударом со штрафного.

Во втором тайме футболисты «Вест Хэма» забили два гола, отличились полузащитник Пабло Форнальс на 67-й минуте и защитник Курт Зума на 74-й. «Ливерпуль» смог отыграть один мяч благодаря точному удару форварда Дивока Ориги на 83-й минуте.

На сегодняшний день «Вест Хэм» занимает третье место в чемпионате Англии, в активе команды 23 очка. «Ливерпуль» идёт на четвёртом месте с 22 очками.

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