Пермь, , 08:50 — REGNUM В Пермском края с 8 ноября начали действовать QR-коды для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

Мера распространяется на организации сфер, указанных в постановлении Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Выполнение этого требования касается также сфер бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования и других.

Граждане, имеющие медотвод от вакцинации о коронавирусной инфекции, должны вместо QR-кода предъявлять специальную справку.

Добавим, на 7 ноября в Прикамье первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 974 818 человек, завершили курс иммунизации 686 659 пермяков.