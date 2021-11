Остин, США, , 08:48 — REGNUM Компания Bioware Austin начала выпускать улучшенные версии трейлеров онлайн-игры Star Wars: The Old Republic по франшизе «Звёздные войны». Об этом 8 ноября сообщает портал Kotaku.

Звёздные разрушители Скриншот из игры Star Wars: Squadrons

Первым студия выпустила ролик Deceived, оригинал которого был опубликован в июне 2009 года, почти за 2,5 года до релиза игры. Издание отметило, что тогда многие геймеры назвали видео потрясающим. Созданием трейлера занималась студия Blur, которая существует и по сей день.

Напомним, релиз Star Wars: The Old Republic состоялся 20 декабря 2011 года. События в игре происходят через 300 лет после тех, что были показаны в Star Wars: Knights of the Old Republic (2003).

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел первый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта»