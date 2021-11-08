Кишинёв, , 08:47 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду направила в Высший совет прокуроров (ВСП) республики обращение с просьбой начать процедуру оценки деятельности временно отстранённого от должности генерального прокурора Александра Стояногло. Об этом телеканалу TV8 сообщила председатель ВСП Анжела Мотузок.

Майя Санду и Александр Стояногло Presedinte.md

Она рассказала, что в совете зарегистрировали запрос Санду. Его будут обсуждать 11 ноября на заседании. Для того, чтобы оценить деятельность Стояногло, потребуется разработать соответствующий алгоритм.

Ранее Санду обвинила генпрокурора в отсутствии результатов в борьбе с коррупцией. По мнению главы государства, проверка его деятельности позволить «укрепить доверие» жителей Молдавии к прокуратуре.

Напомним, Стояногло задержали 5 октября, за 20 минут до пресс-конференции, где он обещал сообщить некую информацию о президенте Санду и её окружении. Его обвинили в злоупотреблении властью, «пассивной коррупции», предоставлении ложной информации и превышении должностных полномочий. Генпрокурор обвинений не признаёт и заявляет, что уголовное преследования якобы является «местью» со стороны президента.

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