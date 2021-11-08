Москва, , 08:47 — REGNUM Гибель советского коммунизма и СССР началась в момент, когда КПСС приравняла коммунизм к сытости, но процесс перерождения партии начался намного раньше 60-х годов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире своего обращения, посвященного годовщине Великой октябрьской социалистической революции 7 ноября на канале движения на YouTube.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, Эрих Фромм действительно назвал это «гуляш-социализмом». Это очень емкое определение. «Догоним и перегоним Америку по производству мяса и молока на душу населения». Ведь никто не говорит, что не надо было кормить людей, но можно ли было ставить это во главу угла. Можно ли было предлагать людям благосостояние и благополучие вместо чего-то более высокого — счастья… Следом за этой ошибкой началось многое другое. Сначала выгорает огонь, а потом в холоде и слоях еще теплого пепла начинает заводиться что-то совсем нехорошее», — заявил Кургинян.

По его словам, сначала в советской жизни исчез революционный жреческий аскетизм, а потом внутри понижения градуса целей возникло «немножко личного» и пафос примирения с «неблагой жизнью». При этом, все это еще не содержало коррупционно-хищного оскала, но жизнь вдруг стала не «космическим проектом с беспредельными целями, когда знамя твоей страны нужно пронести через миры и века, а чем-то более среднегабаритным, не лишенным некой идеалистичности». Но потом и этого стало меньше, добавил он.

«А хищной коррупционности стало происходить все больше и больше. Начало происходить замещение одних слоев другими. О перерождении больше всего говорил Троцкий. Я не только не абсолютизирую эту фигуру, я считаю, это фигура более чем проблемная, но из песен слов не выкинешь. Другой политический деятель 20-х годов сказал: «Оторванная от широких масс партия может в лучшем случае погибнуть в неравном бою. А в худшем, скажете, сдаться в плен? Но в политических битвах в плен не берут, в худшем случае она предаст интересы породившего ее класса. В этом суть и смысл термидорианского перерождения» », — продолжил эксперт.

Он также добавил, что Троцком было очень много зла, и приди он к власти народ бы наплакался еще больше. Но мысль Троцкого о перерождении дальше и дальше приобретала все более трагический характер. Особенно после того, как Сталин свел партию к хозаппарату и «положил себе в карман». Но затем партия «выползла из кармана» в очень сильно подгнившем виде.