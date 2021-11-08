Москва, 8 ноября 2021, 08:47 — REGNUM Гибель советского коммунизма и СССР началась в момент, когда КПСС приравняла коммунизм к сытости, но процесс перерождения партии начался намного раньше 60-х годов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире своего обращения, посвященного годовщине Великой октябрьской социалистической революции 7 ноября на канале движения на YouTube.
По его словам, сначала в советской жизни исчез революционный жреческий аскетизм, а потом внутри понижения градуса целей возникло «немножко личного» и пафос примирения с «неблагой жизнью». При этом, все это еще не содержало коррупционно-хищного оскала, но жизнь вдруг стала не «космическим проектом с беспредельными целями, когда знамя твоей страны нужно пронести через миры и века, а чем-то более среднегабаритным, не лишенным некой идеалистичности». Но потом и этого стало меньше, добавил он.
Он также добавил, что Троцком было очень много зла, и приди он к власти народ бы наплакался еще больше. Но мысль Троцкого о перерождении дальше и дальше приобретала все более трагический характер. Особенно после того, как Сталин свел партию к хозаппарату и «положил себе в карман». Но затем партия «выползла из кармана» в очень сильно подгнившем виде.