Кызыл, , 08:44 — REGNUM В Туве за минувшие сутки подтверждено четыре новых летальных случая от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года жертвами коронавируса стали 259 человек.

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По данным на 8 ноября, в ковидных стационарах региона лечатся 451 пациент, в том числе 34 ребёнка и 23 беременные женщины. Состояние 101 больного оценивается, как тяжёлое, 19 подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда превышает 70% из 640 коек.

«С пневмониями амбулаторное лечение проходят 19, стационарное — 347 человек. На учете Центра амбулаторной COVID-диагностики и лечения состоит 506 больных, в том числе 109 детей, старше 65 лет — 60», — добавили в минздраве.