Уфа, 8 ноября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Дождь со снегом и порывы сильного ветра ожидаются в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

(сс) bga32.ru Уборка снега на улицах Брянска

Сообщается, что ночью 9 ноября местами в республике может пройти небольшой дождь со снегом, в некоторых районах может образоваться гололед, на дорогах гололедица. Днем в регионе также может пройти небольшой дождь с порывами сильного ветра. Температура воздуха ночью в Башкирии может опуститься до — 3 °C, днем воздух может прогреться до +6°С.

10 ноября в Башкирии также ожидается дождь с сильным ветром, переходящий в снег. Местами ожидается гололед и налипание мокрого снега на деревья и провода, на некоторых участках дорог может образоваться снежный накат, гололедица. Столбик термометра ночью может опуститься до — 5 °C, а днем температура воздуха может прогреться до +3°С.

По информации администрации Уфы, 7 ноября для расчистки дорог в городе задействовали более 140 единиц коммунальной техники.