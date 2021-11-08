Далянь, Китай, 8 ноября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Фьючерсы на железную руду с обязательством поставки в январе торговались 8 ноября по 562 юаня ($87,84) за тонну, следует из данных о торгах на Даляньской товарной бирже Китая.

JesseW900 Даляньская высокотехнологичная промышленная зона, Далянь, Китай

Последний раз такая цена, согласно данным консалтинговой компании SteelHome, формировалась в ходе торгов в мае 2020 года.

Стоимость контракта на железную руду на Сингапурской бирже также упала до $90,10 за тонну, сообщило агентство Reuters.

Главной причиной падения цен эксперты назвали слабый спрос на руду в Китае, а также увеличение запасов сырья в портах. По данным SteelHome, объём импортной железной руды, хранящейся в китайских портах, на прошлой неделе составил 145,10 млн тонн, что является максимальным показателем с апреля 2019 года.