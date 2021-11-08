Грозный, , 08:41 — REGNUM В Чечне завершена перепись населения. Республика стала первым субъектом России, в которой участниками всероссийской акции стали 100% населения. Об этом сообщил глава Чеченстата Рамзан Дигаев.

Чечня. Грозный

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике отрапортовал о завершении переписи за неделю до окончания официального финиша акции. Напомним, всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и должна завершиться 14 ноября 2021 года.

В Чечне, согласно данным Рамзана Дигаева, был посчитан каждый житель по месту его проживания, либо месту нахождения. Для организации столь важного мероприятия, были привлечены около трех тысяч переписчиков, были созданы 457 переписных участков и 2741 счетный, а также круглосуточный консультативный штаб.

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