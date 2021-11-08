Ульяновск, , 08:41 — REGNUM В Ульяновске планируют отремонтировать один из мостов, на что предусмотрено из бюджетов двух уровней 2,69 млрд рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ремонт дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик». Речь идёт о реконструкции моста по улице Минаева с подходами в Ульяновске. Закупка проводится в виде электронного конкурса с ограниченным участием.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 690 306 280 рублей. Данные средства предусмотрены в федеральной казне и региональном бюджете Ульяновской области.

Заявки завершат принимать 29 ноября 2021 года. Согласно документации, победитель конкурса при подписании контракта должен выполнить работы до 20 сентября 2024 года.