Тарбагатайский район, Бурятия, 8 ноября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Тарбагатайском районе Бурятии спасатели ликвидировали крупный пожар в частном доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло в ночь на 8 ноября.

Главное управление МЧС по Бурятии Пожар в Бурятии

К моменту прибытия пожарных горели дом, гараж и надворные пристройки, огонь грозил перекинуться на соседние дома. В ликвидации пожара пришлось задействовать оперативную группировку Главного управления. Всего было привлечено 26 человек и 13 единиц техники.

«В результате пожара огнем уничтожен дом, надворные постройки, автомобиль на общей площади 800 кв. м. Предварительной причиной пожара послужила неисправность механизмов транспортного средства», — отметили в ведомстве.

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