Баку, , 08:34 — REGNUM В Азербайджане медики в течение суток 7 ноября выявили 2631 случай заражения коронавирусом по результатам проведения 12 357 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 547 281 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 507 756 человек, в том числе 1989 — за последние сутки. Под наблюдением медиков 32 256 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 7269 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 28 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2500 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 15 017 тестов. Выздоровевшими медики признали 2243 человека. Скончались 33 пациента с диагнозом COVID-19.