Тюльганский район, , 08:35 — REGNUM В Тюльганском районе Оренбургской области во время ремонта здания школы произошел несчастный случай. По факту травмирования работника организована проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM с пресс-службе областной прокуратуры.

Ремонт крыши

По предварительным данным, травмы мужчина получил днем 5 ноября. Работник подрядной организации выполнял ремонтные работы на кровле Тюльганская школы № 1 и упал с крыши здания. В настоящее время мужчина находится в больнице.

В прокуратуре отметили, что совместно со специалистами контролирующих органов предстоит оценить причины и условия, способствующие произошедшему, проверить соблюдение требований законодательства, в том числе об охране труда в деятельности организации.