Москва, , 08:31 — REGNUM Сегодня, 8 ноября, в Москве завершился период нерабочих дней, введённый 28 октября. Однако меры профилактики COVID-19 продолжат действовать, сообщается на портале мэра столицы.

Вакцинация от коронавируса Кб8.рф

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Меры профилактики направлены на предотвращение роста заболеваемости COVID-19. Так, в столице приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте для людей невакцинированных людей, соблюдающих домашний режим.

Посетить музеи и театры можно будет только при наличии QR-кодов. Сохраняется правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Москвы напомнили, что после завершения периода нерабочих дней жителям регионов по-прежнему не стоит покидать свои дома без лишней необходимости.

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