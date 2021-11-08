Джакарта, , 08:30 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии все еще ожидает подтверждения от правительства Папуа-Новой Гвинеи относительно сообщений о сотнях индонезийских граждан, бежавших в соседнюю страну, сообщает CNN Indonesia.

Папуа-Новая Гвинея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сотни жителей индонезийской провинции Папуа бежали к границе Папуа-Новой Гвинеи, спасаясь от вооруженного конфликта, разразившегося в последние недели в самой восточной провинции Индонезии.

Ранее сообщалось, что 200 индонезийских граждан бежали в Папуа-Новую Гвинею, что побудило правительство направить войска к границе для расследования.

По оценкам Amnesty International, около 180 человек бежали к пограничному посту. Известно, что люди скрылись после перестрелки, произошедшей в округе Интан-Джая в Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, министр связи Индонезии Джонни Джи Плейт с послом Португалии обсудил возможности сотрудничества в спортивной и туристической сферах.

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