Москва, , 08:30 — REGNUM Проиграли Советский Союз те же люди, что создали его невиданным подвигом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире своего обращения, посвященного годовщине Великой октябрьской социалистической революции 7 ноября на канале движения на YouTube.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

Большевики совершили невиданный подвиг в 1917 году, сохранив страну и выведя ее с 5−6 места в мировом рейтинге на твердое второе. Они сумели спасти мир от фашизма и явить новый образ существования человечества, но одновременно с этим они же проиграли Советский Союз, в чем кроется великая загадка, отметил политолог.

«А когда смотришь на все это из нынешней расслабухи, то возникает какое-то ощущение, непонятно, а откуда пришли эти люди, откуда они черпали эту энергию, почему такая жертвенная страсть сжигала их сердца, их умы, как они смогли так объединиться друг с другом, как они смогли совершить столько чудес? А потом ты задаешься вопросом, как же они потом могли так все с позором проиграть? Ведь проиграли они же. Мне глубоко чужда мысль о том, что какие-то злые силы могли подорвать изнутри страну. Ни про большевиков, ни наоборот про антикоммунистов, я в это все не верю», — заявил Кургинян.

По его словам, исчерпанность Российской Империи была связана с качествами царской элиты, семьи, окружения, административных сфер и так далее. В связи с этим, они отвечают за проигрыш в Первой мировой войне и за крах империи. Потому что не бывает никаких «злых сил», которые сооружают крах, а бывает сама элита, которая всегда этот крах обеспечивает. Ровно то же самое касается и краха СССР в 1991 году.

«Кто отвечает за крах Советского Союза? Только КПСС и никто кроме нее. Дальше, как это распространялось на широкие слои общества, это был отдельный вопрос. Это была задача КПСС распространять все это иначе. Она была рулевым… Что же случилось, что означал этот фантастический неслыханный взлет, и почему наследники этого взлета уже в середине 60-х годов явным образом готовились сдавать позиции и сдали их окончательно задолго до 1991 года», — добавил политолог.

Единственным ответом на этот вопрос, на его взгляд, является идеологическое остывание. С одной стороны большевистская страсть сумело убедить народ подняться на подвиги и совершить великие исторические деяния и согреть мир, но с другой стороны, количество огня оказалось недостаточным.