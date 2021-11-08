Коммунизм сдали задолго до 1991 года. Кургинян к годовщине Революции
Москва, 8 ноября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Проиграли Советский Союз те же люди, что создали его невиданным подвигом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире своего обращения, посвященного годовщине Великой октябрьской социалистической революции 7 ноября на канале движения на YouTube.
Большевики совершили невиданный подвиг в 1917 году, сохранив страну и выведя ее с 5−6 места в мировом рейтинге на твердое второе. Они сумели спасти мир от фашизма и явить новый образ существования человечества, но одновременно с этим они же проиграли Советский Союз, в чем кроется великая загадка, отметил политолог.
По его словам, исчерпанность Российской Империи была связана с качествами царской элиты, семьи, окружения, административных сфер и так далее. В связи с этим, они отвечают за проигрыш в Первой мировой войне и за крах империи. Потому что не бывает никаких «злых сил», которые сооружают крах, а бывает сама элита, которая всегда этот крах обеспечивает. Ровно то же самое касается и краха СССР в 1991 году.
Единственным ответом на этот вопрос, на его взгляд, является идеологическое остывание. С одной стороны большевистская страсть сумело убедить народ подняться на подвиги и совершить великие исторические деяния и согреть мир, но с другой стороны, количество огня оказалось недостаточным.