Ташкент, , 08:30 — REGNUM В Узбекистане в течение следующих пяти лет намечено в 2 раза увеличить ассигнования в сферу здравоохранения, в том числе довести заработную плату врачей высшей категории до 1 тысячи долларов в эквиваленте. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с речью на торжественной церемонии вступления в должность главы республики.

«Наша цель — превратить национальное здравоохранение в высокоэффективную систему, способствующую качественному улучшению здоровья населения», — подчеркнул глава Узбекистана.

Он указал, что особое внимание будет уделено медицинской профилактике, осуществляемой первичным звеном здравоохранения, повышению роли семейных врачей.

«В частности, будут приняты меры по раннему выявлению заболеваний, наиболее распространенных среди населения и являющихся основной причиной преждевременной смерти, проведению целевых скрининговых мероприятий, бесплатному обеспечению специальными профилактическими препаратами и широкой пропаганде здорового образа жизни», — подчеркнул Мирзиёев.

Он также сообщил, что расширится охват специализированной медицинской помощью в областях, районах и городах. Планируется внедрение системы государственного медицинского страхования, средства будут выделяться с привязкой к конкретному больному.

«При этом принципиальной задачей станет за счет внедрения информационных технологий предотвращение коррупции в сфере, самое важное, повышение доступности медицинских услуг населению», — подчеркнул президент.