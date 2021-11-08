Казань, , 08:30 — REGNUM В Татарии зарегистрировали семь новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. Всего в республике от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 8 ноября 1057 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Очередными жертвами заболевания стали двое мужчин и пять женщин 1933−1964 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии введут QR-код на проезд в общественном транспорте для граждан старше 60 лет. К такому решению власти респуьлики пришли из-за того, что масочный режим якобы повсеместно нарушается.

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