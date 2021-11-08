Кызылский район, Тыва, 8 ноября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В ночь на 8 ноября спасатели тушили крупный пожар в тувинском посёлке Каа-Хем. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Туве, возгорание произошло в частном двухквартирном доме.

Главное управление МЧС по Туве Пожар в Туве

К моменту прибытия пожарных кровля дома, а также гараж, навес, сарай, баня, а также два автомобиля Ford Focus, Land Rover Freelander горели открытым пламенем. Общая площадь пожара составила 210 квадратных метров.

«Силами 5 пожарных расчетов удалось не допустить распространения огня на соседние постройки. Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — отметили в управлении.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. Как отмечается, одной из основных причин пожаров является неисправность электрооборудования в домах и надворных постройках.